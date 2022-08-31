Шольц виключив вихід Німеччини з "альянсу" партнерів України

Шольц зазначив, що санкційні заходи є важливим засобом тиску на Росію з тим, щоб припинити війну.

"Країна відрізана від світового технологічного прогресу. Чим довше це триватиме, тим більший збиток буде завдано Росії. Для мене про вихід Німеччини із західного альянсу прихильників України не може бути й мови", - розповів Шольц.

За його словами, сильна і єдина відповідь Європи "на цю війну "здивувала Путіна". Шольц вважає, що Путін не очікував цього.

Нагадавши, Олаф Шольц заявив, що підтримує розширення Європейського Союзу за рахунок включення України, Молдови та Грузії.

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