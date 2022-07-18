Шольц виключив скасування санкцій ЄС, якщо війна закінчиться на умовах Росії

Німеччина не піде на зняття санкцій при завершенні війни в Україні на умовах, нав'язаних Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю канцлера Німеччини Олафа Шольца у виданні FAZ

Шольц заявив, що владі спочатку було відомо, що санкції вводяться проти Росії на тривалий період.

"Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції в силі протягом тривалого часу, нам було ясно з самого початку. Нам також ясно, що в разі миру на умовах, нав'язаних Росією, жодна з цих санкцій не буде скасована", - написав він.

Канцлер Німеччини назвав цей шлях нелегким "навіть для такої сильної, квітучої країни" як Німеччина.

За його словами, багато громадян ФРН зараз страждають від високих цін на бензин і на продукти, а також з тривогою очікують рахунки за електроенергію.

Канцлер ФРН закликав до побудови сильнішого "геополітичного" Європейського Союзу на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, Шольц також висловився за відмову від принципу одноголосності у зовнішньополітичних рішеннях ЄС.

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