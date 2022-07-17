ЄС більше не може дозволити собі національне вето у зовнішній політиці, - Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за відмову від принципу одноголосності в зовнішньополітичних рішеннях ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Шольц зазначив, що війна Росії проти України ще більш гостро поставила питання про єдність всередині ЄС і що країни блоку, якщо захочуть, можуть вдаватися до "егоїстичної блокади" спільних рішень.

"Ми просто не можемо дозволити собі і далі зберігати національні вето, наприклад, у зовнішній політиці, якщо хочемо, щоб нас чули у світі, де конкурують великі геополітичні гравці", - підкреслив канцлер.

Він зазначив також, що Німеччина найближчим часом внесе свої пропозиції щодо спільної міграційної політики ЄС, розвитку оборони ЄС, технологічного суверенітету і демократичної стійкості країн блоку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав ЄС відмовитися від принципу одностайності щодо зовнішньополітичних рішень і підготуватися до змін договору після вторгнення Росії в Україну. Це необхідно для прийняття ефективних заходів проти агресора.

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