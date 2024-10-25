Шольц хочет посредничества Индии в политическом урегулировании войны в Украине

"Агрессивная война россии против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно выражаюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", - заявил Шольц.

По его словам, Германия приветствует готовность Индии "использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта". А также Берлин выступает в поддержку территориальной неприкосновенности Украины.

"Эта война, которая бурлит уже так долго и забирает так много жертв, должна наконец закончиться. Цельность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", - подчеркнул Шольц.

Визит Моди в Украину и встреча с Зеленским

Напомним, 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев с официальным визитом. Зеленский сообщил о подписании четырех документов о сотрудничестве между Украиной и Индией.

Следует также заметить, что по данным Bloomberg,Индия является вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ после Китая .