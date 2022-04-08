Шольц та Джонсон заявили про готовність позбавити Європу залежності від газу з Росії

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зустрівся сьогодні у Лондон з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Після переговорів лідери заявили про готовність позбавити Європу залежності від газу з Росії через війну в Україні .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їхню спільну прес-конференцію .

Шольц на прес-конференції запевнив, що Німеччина "на максимумі доступних їй можливостей" підтримуватиме постачанням зброї в Україну. Водночас глава британського уряду наголосив, що Лондон та Берлін чітко розуміють необхідність відмови від російського газу.

"Ми, звичайно, не можемо відразу перейти на чисту енергію, але й війна Путіна в Україні не закінчиться миттєво", - сказав він.

Німецький канцлер, зі свого боку, зазначив, що Берлін має намір відмовитися від постачання вуглеводнів з Росії "якнайшвидше". Для цього, за його словами, Німеччина буде інвестувати значні кошти в інфраструктуру газових терміналів у своїх північних портах.