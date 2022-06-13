RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц має бути більш впевненим у підтримці України, - Зеленський

Зеленський заявив, що Шольц повинен підтримати Україну (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і його уряд повинні прийняти впевнене рішення про підтримку України. Не слід намагатися балансувати між допомогою українському народу і відносинах з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню ZDF.

"Нам потрібно, щоб канцлер Шольц запевнив нас, що Німеччина підтримає Україну", - підкреслив глава держави.

Він також подякував німецькому народу за допомогу Україні. На думку Зеленського, підтримка простих німців відчувається значно більше, ніж з боку уряду країни.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують утримувати стратегічну ініціативу в боях проти російських солдатів. За його словами, одними з головних цілей України є деокупація всіх захоплених населених пунктів і відновлення зруйнованих регіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийГерманияВторгнення Росії до України