Шольц: безработным украинцам нужно помочь найти работу или вернуться на Родину
Украинских безработных беженцев в Германии нужно убедить найти работу. В ином случае им можно помочь вернуться на Родину.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.
"Слишком многие из них находятся здесь, так сказать, уже очень долго, и им следует начать работать уже сейчас", - заявил глава немецкого правительства в ходе выступления в Бундестаге.
По его словам, Германии нужно обеспечить, чтобы как можно больше украинских и других беженцев нашли работу после изучения языка. Эту тему Шольц подробно обсудил во время недавних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Он (Зеленский - ред.) только что сказал мне, что хочет совместно создать украинское ведомство в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев либо в возвращении, либо в поиске работы в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении", - добавил канцлер.
Украинские беженцы в Германии
Напомним, только недавно немецкие власти продлили срок пребывания в стране украинских беженцев до марта 2025 года. Всего Германия приняла более 1 млн украинских беженцев.
Для украинцев в Германии предусмотрены выплаты. В частности, семейные пары получают по 503 евро в месяц.
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