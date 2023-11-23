Шок в Нидерландах. Кто побеждает на выборах и чего ждать Украине от "голландского Трампа"

При подготовке материала использовались: публикации западных агентств Reuters и AP, нидерландских сайтов NOS, Telegraaf и AD.nl, данные Министерства обороны Нидерландов и комментарии политолога Владимира Фесенко.

Шоковая победа ультраправых

На данный момент подсчитано почти 99% голосов. Результаты во многом стали неожиданными, их называют "политическим переворотом". Согласно предварительным прогнозам, места в парламенте распределятся следующим образом:

ультраправая "Партия свободы" (PVV) - 37 мест

коалиция "Зеленые левые - Партия труда" (GroenLinks-PvdA) - 25 мест

праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD, действующего премьера Марка Рютте) - 24 места

"Новый общественный договор" (NSC) - 20 мест

партия "Демократы 66" (D66) - 9 мест

"Фермерско-гражданское движение" (BBB) - 7 мест

Остальные 28 мандатов в 150-местной Палате представителей распределятся между девятью мелкими партиями.

Фото: результаты выборов в Нидерландах (nos.nl)

Досрочные выборы прошли после того, как летом коалиция VVD, D66, "Христианско-демократического призыва" (CDA) и "Христианского союза" (CU) не смогла договориться по миграционным вопросам, и кабинет министров ушел в отставку. Тогда же премьер Марк Рютте объявил об уходе из политики после выборов, спустя 13 лет у власти.

"Эпоха Рютте подходит к завершению, он долго продержался во главе разных правительств. Он был очень заметным лидером для своей страны, как Ангела Меркель для Германии. Не случайно сейчас его рассматривают как претендента на пост генсека НАТО", - отметил в беседе с РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

Местные СМИ называют победу ультраправой PVV во главе с Гертом Вилдерсом "монструозной". Как пишет газета Trouw, никто не учитывал такого сценария, и, похоже, Нидерланды продолжат европейский правопопулистский тренд. Другая газета NRC говорит о "восстании, которое потрясет Бинненхоф (правительственный комплекс в Гааге, - ред.) до основания". Издание Dagblad шокировано победой PVV и считает, что на горизонте впервые маячит правая коалиция.

"Мы получили 37 мест, можете себе это представить? И это почти без денег на кампанию… Мы собираемся работать над другой политикой, голландцы этого заслуживают, и это случится: PVV зайдет в следующий кабинет министров", - заявил Вилдерс и подчеркнул, что намерен стать "премьером для всех", несмотря на радикальную предвыборную программу.

Лидер второго по силе альянса левых, "зеленых" и лейбористов, бывший замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс не верит, что Вилдерс займет более мягкую позицию и дистанцируется от своего манифеста, в котором, среди прочего, говорится о запрете мечетей и отказе от военной помощи Украине.

Фото: лидер альянса "зеленых/лейбористов" Франс Тиммерманс сомневается, что "Партия свободы" отойдет от своих позиций (Getty Images)

По мнению Фесенко, еще не время для пессимистичных настроений. В частности, пример из Австрии начала 2000-х показал, что правые могут войти в правящую коалицию в западноевропейской стране, но само правительство было недолгим, а их политика - умеренной.

"Похожее может быть в Нидерландах. Там сначала нужно сформировать правительство, и вопрос в том, какая будет коалиция и как они внутри договорятся. У них многопартийная система в прямом смысле. В политологии есть термин "количество эффективных партий", он о том, сколько партий проходит в парламент и влияет на политику. Как правило, в стабильных демократиях это от 2 до 4 партий, в Нидерландах может быть и 7-8. Ситуация для нас потенциально сложная. Нужно оценить коалиционную программу, а потом уже делать выводы", - подчеркнул он.

Будущая коалиция: три возможных варианта

Формирование коалиции в раздробленном политическом ландшафте Нидерландов обычно длится месяцами, и этот раз, вероятно, не станет исключением. Переговоры должны стартовать в пятницу, ожидается, что они продлятся минимум до конца года. Пока же просматриваются три возможных варианта.

Коалиция правых

"Партия свободы" Герта Вилдерса на правах победителя попробует договориться с консервативной VVD и центристской NSC. Все три силы выступали за ограничение миграции, а также исключения для своей страны из правил ЕС по экологической политике и вопросам приема беженцев.

Переговоры будут сложными, поскольку преемница Рютте Дилан Ешилгез (VDD) и глава "Нового общественного договора" (NSC) Питер Омцигт не разделяют желание Вилдерса запретить мечети и Коран, вывести Нидерланды из ЕС и восстановить пограничный контроль.

Однако в ходе предвыборной кампании тот показал себя с более прагматичной стороны. Вилдерс допускает, что ему придется пойти на серьезные уступки, чтобы войти в кабинет министров. В такой комбинации коалиция получит 81 место, то есть правящее большинство.

Широкая коалиция

Если переговоры об ультраправой коалиции провалятся, Дилан Ешилгез попытается сформировать правоцентристское правительство с NSC Питера Омцигта и альянсом "Зеленые левые - Партия труда" бывшего замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса. Вместе у них 69 мест, поэтому придется привлечь либеральные партии поменьше.

Фото: преемница Марка Рютте на посту лидера партии VDD Дилан Ешилгез может сформировать большинство, если Вилдерс провалит попытку (Getty Images)

Переговоры все равно простыми не будут. И если Омцигт дал понять, что готов работать с обоими, то Ешилгез и Тиммермансу придется решить ряд разногласий. Главное препятствие - "лейбористы/зеленые" выступают за повышение налога на богатство и прибыль, в то время как VVD защищает интересы бизнеса.

Вопрос об ограничении миграции тоже может оказаться сложным. Все три партии стремятся ограничить поток трудовых мигрантов, однако левые добиваются более мягкого тона в отношении беженцев, чем VVD.

Центристское меньшинство

С учетом того, что ни одна из партий не набрала больше 25% голосов, одним из вариантов может стать правительство меньшинства, вроде того, что действовало раньше. В частности, VVD и NSC могли бы согласовать основной план и искать поддержки по различным вопросам как в правом, так и левом лагерях. Например, добиваться консенсуса в ограничении миграции с PVV и другими партиями правого толка, а в климатической политике - с левыми.

Лидер "Нового общественного договора" Питер Омцигт готов поддержать такую схему, поскольку она не позволит партиям придерживаться жестких позиций. Однако Дилан Ешилгез называет ее слабым вариантом, поскольку данный тип правительства по своей сути нестабилен.

Герт Вилдерс: голландский Трамп, антиисламист и противник помощи Украине

Лидера "Партии свободы" называли голландским Дональдом Трампом, исламские активисты угрожали расправой, его обвиняли в оскорблении марокканцев, а Великобритания однажды запретила ему въезд. Теперь Герт Вилдерс имеет все шансы сформировать правящую коалицию и стать следующим премьером Нидерландов.

Любовь к популизму сделала его одним из самых известных политиков, а светлые волосы и примечательная прическа наталкивают на сравнение с Трампом. Но в отличие от Трампа, казалось, что Вилдерсу суждено всю жизнь провести в оппозиции. Лишь раз он был близок к власти, когда в 2010 году поддержал первую коалицию Марка Рютте, однако не присоединился к ней, а спустя 1,5 года приложил руку к ее свержению из-за споров о мерах жесткой экономии. С тех пор ведущие нидерландские партии сторонились его.

Антиисламская риторика сделала его мишенью для экстремистов, поэтому годами Вилдерс жил под постоянной охраной. В 2009 году британское правительство отказало ему в посещении страны. Причина - угроза "гармонии в обществе и, следовательно, общественной безопасности". В результате он не смог показать в Лондоне 15-минутный фильм "Фитна", в котором критикует Коран как "фашистскую книгу". За год до этого короткая лента вызвала бурные протесты в мусульманском мире.

Чтобы привлечь избирателей, на нынешних выборах Вилдерс больше фокусировался на решении острых проблем, таких как нехватка жилья, сокращение расходов и доступ к медицине. И хотя его программа призывает к референдуму о выходе из Евросоюза, отказу в приеме беженцев и закрытию исламских школ и мечетей, накануне он пообещал не нарушать законы и конституцию, которая гарантирует свободу вероисповедания.

Украина в его предвыборном манифесте упоминается четыре раза, но это, скорее, неприятная новость.

"Мир стремительно меняется и становится все более нестабильным. Нидерланды должны реагировать на эти изменения. Руководящий принцип: действовать в интересах Нидерландов и нидерландцев. Собственная страна - прежде всего. В этом столетии население Африки превысит 4 млрд, которые обречены на бедность и военные страдания. Цунами беженцев будет только нарастать. На востоке Европы между Россией и Украиной бушует крупнейшая война, после того, как российский агрессор незаконно напал", - говорится в документе.

Формальное осуждение России не означает, что Вилдерс готов поддерживать Украину. Напротив, он жалуется на поставки дефицитной техники и ослабление армии Нидерландов.

Фото: Герт Вилдерс выступает против военной помощи Украине (Getty Images)

"Мы не будем отправлять деньги и военную технику, такую ​​как F-16 (истребители, - ред.), в Украину, а оставим их для своих вооруженных сил", - дословно звучит один из пунктов.

В конце нынешнего года Герт Вилдерс станет депутатом с самым большим стажем работы. Его карьера в Палате представителей началась в 1998-м, когда он был членом VVD и наставником молодого Марка Рютте, прежде чем уйти и создать свою "Партию свободы". Он приверженец политики венгерского премьера Виктора Орбана, стойкий сторонник Израиля, выступает за перенос посольства Нидерландов в Иерусалим и закрытие дипломатического поста в Рамалле (Палестинская автономия). Примечательно, что Орбан поздравил Вилдерса с победой на выборах словами "Ветер перемен уже здесь!"

Есть ли угрозы для Украины?

Нидерланды уже были проблемной страной для Украины, напоминает политолог Владимир Фесенко.

"Весной 2016 года там прошел референдум с неутешительными для нас результатами. Из-за чего через приложения Соглашение об ассоциации Украины с ЕС было подкорректировано, и на двусторонних саммитах долгое время не упоминали нашу перспективу членства в Евросоюзе. В дальнейшем ситуация изменилась, но и тогда, и после премьером был Марк Рютте", - отметил он.

Примечательно, что тот консультативный референдум был организован евроскептиками как раз из "Партии свободы". Спустя восемь лет Нидерланды стали одним из основных союзников Украины, которая противостоит российскому вторжению. Сегодня это 7-й крупнейший донор военной помощи, который опережает Францию, Италию, Испанию и Канаду.

Нидерланды обеспечили поставку 60 танков Т-72, почти 200 бронемашин YPR, разведывательных машин Fennek и гусеничных Viking, вместе с Данией и Германией не менее сотни танков Leopard 1 и 14 единиц Leopard 2A4. Также были поставлены самоходные гаубицы PzH-2000, минометы, ЗРК Patriot и дополнительно две пусковые установки, зенитные системы МР-2, Bofors, ракеты для ПВО и так далее. Кроме того, страна взяла на себя лидерство в авиационной коалиции, по разным оценкам, она может предоставить около 40 истребителей F-16. И это далеко не полный перечень помощи.

По мнению Фесенко, приход ультраправых к власти потенциально может сказаться на военной поддержке. Например, они могут сократить поставки или отказаться от передачи на грантовых началах в пользу продаж, как пытается делать Словакия.

"Это не самый плохой вариант, но потенциальная проблема. Опять же позиция против F-16 включена в партийную программу, коалиционная будет совсем другой, останется эта норма или нет - большой вопрос. Если останется, Нидерланды поставлять не будут, но также говорилось и о поставках из других стран. Для нас это проблема не ключевая. Если из-за них зависнут F-16, это будут делать через другие страны", - объясняет политолог.

Главная угроза в манифесте "Партии свободы", по его словам, кроется в блокаде расширения Европейского союза.

"Не только для Украины, для всех. Что противоречит согласованной европейской политике. Я думаю, на нидерландские политические элиты будут давить, чтобы найти компромисс и решение. Другими словам, дополнительный риск для нас. В каких объемах он может быть, насколько длительным или временным, зависит от ситуации в Нидерландах, программных принципов будущей коалиции и позиции ЕС. Поэтому Евросоюз должен поспешить с внутренней реформой, изменить порядок принятия решений и отказаться от принципа консенсуса. Сделать это непросто. Но это неизбежно, иначе блок окажется в патовой ситуации", - резюмировал Фесенко.