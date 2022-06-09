Щоб сходити в туалет закордоном, Путін бере спеціального охоронця: ЗМІ назвали причину

Журналісти отримали докази роботи "спеціального" співробітника Федеральної служби охорони РФ у 2019 році від дотичних джерел, коли Путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії.

Крім того, у травні 2017 року цей же співробітник супроводжував главу Росії до вбиралень під час візиту до Франції.

За даними журналістів, спецпризначенець збирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів, які забирають у спеціальній валізі до Росії.

Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я.