На востоке жара, а запад "замерзнет": прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 10 июня, будет контрастной. В части регионов - кратковременные дожди и грозы, в других - жара до +37 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Днем в Сумской, Одесской, Николаевской областях и большинстве центральных регионов местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе порывы до 15-20 м/с.

В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура воздуха будет в пределах от +23 +28 градусов. На остальной территории сохранится жаркая погода - днем до +29 +34 градусов.

На юго-востоке страны будет жарче всего, местами до +35 +37 градусов.



Погода в Киеве

В Киеве переменная облачность. По прогнозам синоптиков, днем осадков не ожидается.

Столбики термометров в столице покажут +24 +26 градусов.

