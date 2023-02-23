На востоке снайперы спецопераций СБУ "отминусовали" партию оккупантов (видео)

Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили еще одну партию россиян на одном из самых горячих направлений на Востоке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ "отминусовали" очередную партию россиян на востоке Украины. Они нанесли урон оккупантам на одном из самых горячих направлений", - пишет пресс-служба СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на фронте украинские воины отлично отработали по вражеским штурмовикам дронами, в результате чего уничтожили 8 оккупантов.

Также недавно наши снайперы устроили ночную охоту на врага. Сами снайперы из этого "рейда" вернулись невредимыми.

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