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На Востоке бывают дни, когда соотношение потерь Украины и РФ достигает 1 к 10, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время боев на Востоке бывают дни, когда Россия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

"К сожалению, потери - это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны - уничтожение физической силы противника", - написала она.

При этом Маляр подчеркнула, что у россиян потери больше даже при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения.

По ее словам, у противника были потери больше и в 2014–2015. Однако сейчас этот коэффициент почти вдвое вырос в пользу Украины.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но меньше с тем", - добавила она.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщал, что оккупанты ежедневно теряют в среднем 500 убитыми или ранеными солдат в районе Бахмута, что исчерпывает их наступательные возможности.

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