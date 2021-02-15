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Сходження льодовика в Індії: число загиблих перевищило 50

Автор: Андрій Козловський

Число загиблих в результаті сходу льодовика в штаті Уттаракханд на півночі Індії досягло 53 осіб. На даний момент в споруджуваному тунелі в окрузі Чамолі триває рятувальна операція.

Про це повідомляє агентство ANI.

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Начальник Національних сил реагування на стихійні лиха штату повідомив, що рятувальники зіткнулися з труднощами при спробі витягнути з-під завалів.

"Тонни уламків заповнюють тунель зсередини. Ми можемо виконати обмежений обсяг робіт", - сказав він агентству.

Наголошується, що пошуково-рятувальну операцію в постраждалих від стихії районах проводять кілька бригад Національних сил реагування на стихійні лиха, а також прикордонники та місцеві рятувальники.

Нагадаємо, 8 лютого льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов близько 8-9 годин ранку. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Гангу". Гребля на цьому проекті, який вважається одним з найважливіших для розвитку цього гірського регіону, повністю зруйнована.

Захисники навколишнього середовища бачать причину сходження в неконтрольованому будівництві на схилах льодовика протягом останніх років.

Відзначимо, що раніше РБК-Україна писало про 50 жертви в результаті сходження льодовика. Рятувальники знайшли тіла загиблих в тунелі, де, ймовірно, виявилися заблокованими близько 40 осіб.

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