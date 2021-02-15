Сходження льодовика в Індії: число загиблих перевищило 50

Начальник Національних сил реагування на стихійні лиха штату повідомив, що рятувальники зіткнулися з труднощами при спробі витягнути з-під завалів.

"Тонни уламків заповнюють тунель зсередини. Ми можемо виконати обмежений обсяг робіт", - сказав він агентству.

Наголошується, що пошуково-рятувальну операцію в постраждалих від стихії районах проводять кілька бригад Національних сил реагування на стихійні лиха, а також прикордонники та місцеві рятувальники.

Нагадаємо, 8 лютого льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов близько 8-9 годин ранку. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Гангу". Гребля на цьому проекті, який вважається одним з найважливіших для розвитку цього гірського регіону, повністю зруйнована.

Захисники навколишнього середовища бачать причину сходження в неконтрольованому будівництві на схилах льодовика протягом останніх років.