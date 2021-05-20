Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 21 травня, виступить у Верховній Раді. Він відзвітує перед парламентом про виконання постанови щодо боротьби з коронавірусом в країні.

Він підкреслив, що відповідальність за боротьбу з COVID в Україні лежить не тільки на Міністерстві охорони здоров'я та його очільникові, але і в першу чергу на Кабінеті міністрів.

"Давайте будемо відверті, відповідальність лежить не тільки на міністрі охорони здоров'я, будь-то Степанов або Ляшко. Відповідальність в першу чергу знаходиться в зоні відповідальності Кабінету міністрів України, тому що дуже багато додано до цього процесу міністерств. І завтра у Верховній раді саме прем'єр-міністр звітуватиме про виконання постанови Ради щодо боротьби з COVID-19", - заявив Разумков.