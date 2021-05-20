Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 21 мая, выступит в Верховной раде. Он отчитается перед парламентом о выполнении постановления по борьбе с коронавирусом в стране.

Он подчеркнул, что ответственность за борьбу с COVID в Украине лежит не только на Министерстве здравоохранения и его главе, но и в первую очередь на Кабинете министров.

"Давайте будем откровенны, ответственность лежит не только на министре здравоохранения, будь-то Степанов или Ляшко. Ответственность в первую очередь находится в зоне ответственности Кабинета министров Украины, потому что очень много добавлено к этому процессу министерств. И завтра в Верховной раде именно премьер-министр будет отчитываться о выполнении постановления Рады по борьбе с COVID-19", - заявил Разумков.