Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні

Кабінет міністрів не обговорює з Національним банком питання зростання курсу долара до 30 гривень і стимулювання інфляції. Курс повинен встановлюватися ринком.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ході поїздки в Полтавську область, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

"Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монетарну політику. Його основні цілі - збереження стабільності грошової одиниці, стабільності фінансової системи та цінової стабільності у країні", - сказав він.

Як зазначив Шмигаль, після того, як в НБУ змінився глава "ви бачили вдале розміщення облігацій державної позики в тандемі з Мінфіном".

За його словами, на сьогодні і уряд, і НБУ працюють над збереженням курсової та цінової стабільності.

При цьому він заявив, що уряд "цікавить розвиток промисловості, інвестиції в промисловість... але це не предмет дискусій про додаткову або особливу емісії коштів".

"Це не предмет того, що повинен бути курс штучно завищений чи занижений. У нас курс регулюється ринком, це дуже важливо", - додав прем'єр.

Зазначимо, згідно з прогнозом уряду України курс у 2020 році повинен скласти 30 грн/долар.

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг" у середині липня 2020 року, роботою Кабінету міністрів задоволені 9%, респондентів, роботу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля схвалюють 12%, йому довіряють 11% українців.