Шмигаль зустрівся з радником президента США з нацбезпеки Салліваном

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні провів зустріч із радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єра .

Український прем'єр під час візиту за океан провів чергові перемовини. Шмигаль мав "плідну зустріч" із радником президента Сполучених Штатів із нацбезпеки Салліваном.

"Скоординували позиції з ключових питань: посилення України, допомога українцям, санкції. Це ті напрямки, по яких спільно з партнерами будемо йти до перемоги", – написав очільник уряду.

Раніше Шмигаль поділився подробицями двосторонньої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Прем'єр-міністр наголосив на очікування від ролі США і розповів про воєнні злочини російських окупантів.