Шмигаль: через війну не працює близько 35% економіки України
Через повномасштабне російське вторгнення не працює близько 35% економіки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для BBC News Україна.
"За різними оцінками різних експертів на сьогоднішній день втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також становить 30-50%. В середньому близько 35% економіки сьогодні не працює", - зазначив він.
За його словами, бюджет орієнтовно виконується на 50-70% від показників мирного часу. Найбільш сильно зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування.
Він також додав, що прямі збитки від російського вторгнення оцінюються в близько 600 млн доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень. Кошти підуть на потреби оборони, пенсії та виплати переселенцям.
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