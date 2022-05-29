ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шмигаль: через війну не працює близько 35% економіки України

Новость на русском →
Київ, Неділя 29 травня 2022 17:39
Шмигаль: через війну не працює близько 35% економіки України Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Через повномасштабне російське вторгнення не працює близько 35% економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля для BBC News Україна.

"За різними оцінками різних експертів на сьогоднішній день втрачено від 30% до 50% економіки. Прогноз падіння ВВП також становить 30-50%. В середньому близько 35% економіки сьогодні не працює", - зазначив він.

За його словами, бюджет орієнтовно виконується на 50-70% від показників мирного часу. Найбільш сильно зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби, на розмінування.

Він також додав, що прямі збитки від російського вторгнення оцінюються в близько 600 млн доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень. Кошти підуть на потреби оборони, пенсії та виплати переселенцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Війна Росії проти України
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу