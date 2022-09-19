Шмигаль упевнений, що за Чарльза III Британія продовжить підтримувати Україну

Шмигаль зазначив, що королеву поважали та любили у багатьох країнах світу, зокрема в Україні.

"Більшість українців запам'ятає Її Величність через простий, але важливий факт: вона була главою держави, яка одним з перших простягла руку допомоги, коли Україна зіткнулася з варварською російською навалою. Держави, яка і досі робить все можливе для наближення нашої перемоги Вдячний уряду Сполученого королівства. Не сумніваюся, що король Чарльз III розвине прогрес, досягнутий за його матері", - написав Шмигаль.

Зазначимо, що монарх у Британії не втручається у поточну політику і є переважно церемоніальним главою держави.

У Лондоні прем'єр-міністр України та спікер британського парламенту Ліндсі Хойл провели розмову, під час якої обговорили злочини РФ у Харківській області.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль провів першу розмову з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі.

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