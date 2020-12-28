Шмигаль вимагає забезпечити продовження пільг та субсидій в 2021

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив забезпечити продовження пільг і субсидій для українських громадян. Відповідне доручення направлено Міністерству соціальної політики та головам обласних державних адміністрацій.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, українці турбуються, як в умовах карантину зимових канікул вони зможуть продовжувати пільги і субсидії.

"Тому прошу забезпечити оформлення субсидій, незважаючи на карантинні обмеження. Щоб всі, хто цього потребує, у наступному році повною мірою зміг скористатися даною державною послугою", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що субсидії будуть оформляти за новими правилами, а управління соціального захисту припинять особистий прийом громадян з 1 січня 2021 року.

Таким чином, заяву можна подати у місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або в додатку "Дія". Крім того, тепер доходи для оформлення субсидії беруться за останній місяць, а не за півроку, як було раніше.

До цього повідомлялося, що президент Володимир Зеленський схвалив податкові пільги для культури і туризму.