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Шмигаль: субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує

Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що субсидій вистачить на усіх, хто їх потребує. Наразі їх отримують 5 мільйонів домогосподарств.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Наразі в Україні фактично 5 млн домогосподарств отримують допомогу від держави. Серед них 3 млн - це субсидіанти, 1,8 млн отримувачів отримують пільги від держави. Хочу запевнити, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує", - сказав прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що фінансування призначених у січні субсидій проведено 1 лютого в повному обсязі 5 млрд гривень. За його словами, наступного місяця потреба у них очікується на 1,5-2 млрд гривень менше.

Глава уряду підкреслив, що КМУ значно спростив доступ до субсидій: більшість громадян отримують їх одразу після заявки.

Компенсацію за електроопалення отримують майже 572 тисячі споживачів, а середня субсидія складає близько 570 гривень.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики заявили, що система субсидій в Україні на оплату житлово-комунальних послуг працює у звичайному режимі.

Як писало РБК-Україна, в січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики і Міністерству фінансів надати субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення.

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Новини України субсідіїтарифиДенис Шмигаль
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