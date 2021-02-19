Шмигаль: субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує

"Наразі в Україні фактично 5 млн домогосподарств отримують допомогу від держави. Серед них 3 млн - це субсидіанти, 1,8 млн отримувачів отримують пільги від держави. Хочу запевнити, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує", - сказав прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що фінансування призначених у січні субсидій проведено 1 лютого в повному обсязі 5 млрд гривень. За його словами, наступного місяця потреба у них очікується на 1,5-2 млрд гривень менше.

Глава уряду підкреслив, що КМУ значно спростив доступ до субсидій: більшість громадян отримують їх одразу після заявки.

Компенсацію за електроопалення отримують майже 572 тисячі споживачів, а середня субсидія складає близько 570 гривень.