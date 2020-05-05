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Шмигаль спрогнозував завершення піку коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 11:21
Шмигаль спрогнозував завершення піку коронавірусу в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Після проходження піку захворювання почнуться перші послаблення карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що пік коронавірусу в Україні завершиться 8-9 травня. Про це він розповів в ефірі "Українського радіо", передає РБК-Україна.

Крім того, Шмигаль зазначив, що з 11 травня очікують зменшення кількості хворих.

"Ми вийшли на плато. За нашими підрахунками, пік завершимо 8-9 травня ... З 11 травня, якщо не буде порушень карантину, сподіваємося побачити, що кількість хворих зменшується, а кількість тих, хто видужали, буде перевищувати кількість хворих", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, однак прийняв рішення послабити обмеження тільки з 11 травня. Незважаючи на заборони Кабміну, ряд великих міст вже почали пом'якшувати карантин. Зокрема, магазини і парки відкриваються в Черкасах, Житомирі та Дніпрі.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що карантинні обмеження дозволили Україні уникнути піку захворюваності коронавірусом.

Крім того, експерти з Національної академії наук спрогнозували, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно прийде на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня.

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