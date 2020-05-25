Шмигаль спрогнозував терміни введення накопичувальної пенсії

Накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року. Принаймні, такі терміни не виключають в уряді.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, введення накопичувальної пенсії неминуче для України з причини демографічної ситуації, оскільки сьогодні мало дітей і багато людей продуктивного віку. Вже через 15 років може вийти, що на одного працюючого припадатимуть два пенсіонери.

Він також назвав накопичувальну систему єдиний шляхом для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію, а для бізнесу - зберегти адекватне навантаження.

"Ми зараз готуємо законопроекти. Не хочу здатися занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 це (накопичувальна пенсія, - ред.) цілком реально запровадити", - підкреслив Шмигаль.

Він також уточнив, що по одному з варіантів на накопичувальні пенсії будуть йти 2% від нинішнього ЄСВ і 2% від податку на доходи фізичних осіб.

"Ці 4% дозволяють в сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн гривень", - зазначив Шмигаль.

Всього планується три варіанти - одноразова виплата всієї суми накопиченої пенсії, розстрочка виплат на 5-10 років або довічне утримання з фіксованою сумою.

Зазначимо, на сьогодні в Україні діє державна солідарна пенсійна система. Простими словами, при такій системі працююче покоління платить за тих, хто вже вийшов на пенсію.

При накопичувальній системі людина сама збирає собі на пенсію, поки працює, роблячи відрахування з заробітної плати. Ці кошти до виходу на пенсію також можуть інвестуватися і приносити дохід.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Шмигаль заявляв, що накопичувальна система дасть українцям можливість вести на рівних розмову з недобросовісним роботодавцем.

Законопроект про накопичувальну пенсію був поданий в Верховну раду в грудні 2019 року, він пропонує встановити обов'язкові внески від роботодавців 2% і внески від працівників 1%.