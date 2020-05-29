Шмигаль спрогнозував дату отримання кредиту МВФ

Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) затвердить програму Stand-By на 5 млрд доларів на засіданні Ради директорів 5 червня. Перший транш очікується на наступний день.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

Україні потрібні кредити, щоб витримати економічний шок, викликаний пандемією коронавірусу. За попередньою оцінкою валовий внутрішній продукт може впасти на 12% у другому кварталі цього року, сказав Шмигаль.

Нагадаємо, МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про нову програму співпраці Stand-By на суму 5 млрд доларів.

Разом з тим, Рада директорів Міжнародного валютного фонду поки не включив питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Графік засідань розписаний до 5 червня.

Протягом наступного тижня МВФ розгляне питання Бангладеш, Гондурасу, Соломонових островів Багамських островів, Барбадосу і Папуа-Нової Гвінеї.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що схвалення програми Радою директорів Фонду усуне один з ключових ризиків для макрофінансової стабільності.