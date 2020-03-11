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Шмигаль повідомив про ситуацію на КПВВ на Донбассі через коронавірус

Новини » Політика     11.03.2020 - 16:52
Шмигаль повідомив про ситуацію на КПВВ на Донбассі через коронавірус
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами прем'єра, на КПВВ на Донбасі здійснюється температурний скринінг

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на контрольно-пропускних пунктах Донбасу здійснюється посилений контроль через коронавірус. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на пунктах пропуску здійснюється температурний скринінг та посилені заходи щодо виявлення людей, які можуть бути інфіковані.

"Частина пунктів пропуску закриті в тих майже двох сотнях, про які вже говорив. Там здійснюється посилений контроль. Температурний скринінг і там також здійснюються посилені заходи щодо виявлення людей, які можуть бути інфіковані. Закрити зовсім ми не можемо, але посилені заходи запроваджені, деякі з них закриті", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 7 березня на КПВВ на Донбасі було введено обмежувальні заходи у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу в Україні.

Крім того, 11 березня Кабінет міністрів ввів карантин у всіх областях країни у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, будуть заборонені масові зібрання понад 200 осіб, закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Додамо, що станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу. Захворювання виявили 3 березня у чоловіка в Чернівцях.

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Новини України КПВВДенис ШмигальКоронавірус
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