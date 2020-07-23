Шмигаль розповів, на що витратять новий транш від ЄС

Кошти, отримані від Європейського союзу в рамках макрофінансової допомоги, підуть на вирішення поточних потреб. Зокрема, кошти витратять на боротьбу з пандемією коронавірусу та подолання її наслідків.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішньому брифінгу у Брюсселі, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це екстрена макрофінансова допомога Євросоюзу, яка покликана забезпечити макрофінансову стабільність. Тому, це прямий транш для України, який буде витрачений на поточні питання у зв’язку з коронавірусом та підтримкою макрофінансової стабільності економіки України", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Україна та ЄС підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро; програма розрахована на 12 місяців.

Крім того, у червні транш на 500 млн євро в рамках макрофінансової допомоги України отримала від Євросоюзу.