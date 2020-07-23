Шмигаль розповів, чим були стурбовані в ЄС після зміни керівництва НБУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що міжнародні партнери відреагували на зміну керівництва Національного банку України спокійно і напружено. Однак вони переживали за збереження незалежності НБУ.

Про це глава уряду розповів під час візиту в Брюссель.

"Вони переживали за збереження стабільності політики Національного банку, тому, що НБУ, згідно з законодавством, відповідає за збереження стабільності грошової одиниці, цінової стабільності, фінансової системи, зокрема банківської, забезпечення сталого економічного розвитку, разом з урядом України", - розповів Шмигаль, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна

При цьому він додав, що партнери переживали, не викинули "вони свої гроші на вітер і будуть збережені інвестиції в український фінансовий сектор", бо профінансували частина структурних реформ в Україні.

Він додав, що рішення колишнього глави НБУ Якова Смолія піти у відставку було несподіваним для всіх.

За його словами, в Євросоюзі цікавилися цією темою, в тому числі і під час попередніх консультацій перед підписанням нового меморандуму про співпрацю, в рамках якого Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, сьогодні Україна та ЄС підписали меморандум про нову програму макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро; програма розрахована на 12 місяців.

Крім того, в червні транш на 500 млн євро в рамках макрофінансової допомоги Україна отримала від Євросоюзу.