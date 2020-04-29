Фото: засідання антикризового штабу (kmu.gov.ua)

На засіданні було затверджено склад штабу та презентовано енергетичний баланс України

У середу, 29 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів перше засідання антикризового енергетичного штабу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що на засіданні було затверджено склад штабу та презентовано енергетичний баланс України.

У засіданні штабу взяли участь керівництво Мінекоенерго, НКРЕКП, "Енергоатому", "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", народні депутати та всі ключові учасники ринку. Загалом Антикризовий штаб складається з 32 членів.

Відкриваючи засідання, Шмигаль наголосив, що енергетична криза перебуває на тому етапі, коли дії влади мають бути оперативними, ефективними та злагодженими.

"Ми зацікавлені в тому, щоб був напрацьований план заходів. Вчора на нараді з Президентом ми проговорили вже підписаний сьогодні енергетичний баланс України. Він відкоригований. Ми працювали спільно з ключовими підприємствами цієї галузі", - підкреслив прем'єр.

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець розповіла про основні виклики у галузі енергетики та презентувала план оперативних заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі України.

Прем’єр-міністр також наголосив, що ключове завдання, яке сьогодні стоїть перед урядом - це необхідність збалансувати ринок та забезпечити його стабільність.

Під час засідання було обговорено необхідність ухвалення низки законодавчих та нормативних ініціатив, які сприятимуть стабілізації ситуації на ринку енергетики.

Також всі учасники обговорень підкреслили важливість створення Антикризового енергетичного штабу, який буде працювати комплексно та відкрито.

Выдзначимо, 24 квітня на засіданні Кабміну було створено Антикризовий енергетичний штаб.

Нагадаємо, станом на кінець березня з моменту впровадження карантинних заходів споживання електроенергії в енергосистемі України знизилось на понад 5%.

Крім того, Кабінет міністрів з 1 квітня 2020 року запровадив спецмито на імпорт електроенергії та вугілля з Росії. Спеціальне мито в розмірі 65% вводиться на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації, крім антрацитового і коксового. Рішення було прийнято з доопрацюванням протягом трьох днів.