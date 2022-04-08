Шмигаль прогнозує скорочення врожаю зернових цього року на 20%

За його словами, у фермерів не вистачає палива, але Україна знає, як їх забезпечити.

Шмигаль нагадав, що Україна має великі запаси зерна, круп і рослинної олії і може прогодувати своє населення.

Нагадаємо, за даними Держстату, в 2021 році урожай зернових склав 85,68 млн тонн, що на 10,54 млн тон більше, ніж в рекордному 2019 році.

У той же час, Мінагрополітики прогнозує скорочення площ під посівну на чверть