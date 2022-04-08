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Шмигаль прогнозує скорочення врожаю зернових цього року на 20%

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозує, що урожай зернових цього року, ймовірно, буде на 20% менше, ніж минулого року. Це відбудеться через скорочення посівних площ після вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра.

За його словами, у фермерів не вистачає палива, але Україна знає, як їх забезпечити.

Шмигаль нагадав, що Україна має великі запаси зерна, круп і рослинної олії і може прогодувати своє населення.

Нагадаємо, за даними Держстату, в 2021 році урожай зернових склав 85,68 млн тонн, що на 10,54 млн тон більше, ніж в рекордному 2019 році.

У той же час, Мінагрополітики прогнозує скорочення площ під посівну на чверть

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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