Шмигаль закликав Німеччину і США почати поставляти Україні танки

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені. Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина – "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", – сказав Шмигаль.

У суботу прем'єр-міністр з візитом відвідає Берлін, а в неділю у нього запланована зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Шмигаль стане найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку вторгнення РФ.

"Німеччина домоглася величезного прогресу в питанні підтримки України зброєю", – сказав Шмигаль. За його словами, спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, а сьогодні – найсучасніша зброя.