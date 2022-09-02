Шмигаль закликав Німеччину і США почати поставляти Україні танки

Україні необхідна зміна філософії поставок озброєнь. Зокрема, Києву повинні поставлятися танки.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені. Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина – "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", – сказав Шмигаль.
У суботу прем'єр-міністр з візитом відвідає Берлін, а в неділю у нього запланована зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Шмигаль стане найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку вторгнення РФ.
"Німеччина домоглася величезного прогресу в питанні підтримки України зброєю", – сказав Шмигаль. За його словами, спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, а сьогодні – найсучасніша зброя.
Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Києву нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.
Також ми писали, що 25 липня стало відомо про передачі перших трьох німецьких зенітних самохідних установок Gepard для Збройних сил України.
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