Шмигаль: майже півмільйона доз вакцини Pfizer призначені для педагогів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисяч доз вакцини Pfizer для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.
Про це він написав у Facebook.
Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію".
Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я готує до відкриття на вихідних відповідні прищепні центри.
Перші такі пункти щеплення повинні відкритися у великих містах.
Нагадаємо, нова партія вакцини Pfizer почне прибувати в Україні частинами вже наприкінці травня. Планується, що вже з 24 травня цю партію почнуть розвозити по областях. Тоді й почнеться вакцинація освітян.
Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому вакцинація освітян почнеться до початку наступного навчального року.