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Шмигаль: майже півмільйона доз вакцини Pfizer призначені для педагогів

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 05:56
Шмигаль: майже півмільйона доз вакцини Pfizer призначені для педагогів Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисяч доз вакцини Pfizer для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Про це він написав у Facebook.

Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію".

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я готує до відкриття на вихідних відповідні прищепні центри.

Перші такі пункти щеплення повинні відкритися у великих містах.

Нагадаємо, нова партія вакцини Pfizer почне прибувати в Україні частинами вже наприкінці травня. Планується, що вже з 24 травня цю партію почнуть розвозити по областях. Тоді й почнеться вакцинація освітян.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому вакцинація освітян почнеться до початку наступного навчального року.

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