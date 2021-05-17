Шмигаль: майже півмільйона доз вакцини Pfizer призначені для педагогів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисяч доз вакцини Pfizer для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX .

Про це він написав у Facebook .

Шмигаль також повідомив, що ведеться підготовка до початку вакцинації людей, які записалися в лист очікування через "Дію".

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я готує до відкриття на вихідних відповідні прищепні центри.

Перші такі пункти щеплення повинні відкритися у великих містах.