ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль: почти полмиллиона доз вакцины Pfizer предназначены для педагогов

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 мая 2021 05:56
Шмыгаль: почти полмиллиона доз вакцины Pfizer предназначены для педагогов Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал прибытия в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Об этом он написал в Facebook.

Шмыгаль также сообщил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію".

Он отметил, что Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры.

Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.

Напомним, новая партия вакцины Pfizer начнет прибывать в Украине частями уже в конце мая. Планируется, что уже с 24 мая эту партию начнут развозить по областям. Тогда и начнется вакцинация педагогов.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения пояснили, почему вакцинация педагогов начнется до начала следующего учебного года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Медицина Вакцина Коронавирус
NEWS
Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160
Пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле уже более 160
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт