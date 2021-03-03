RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шмигаль про відставку Авакова: говорити про це недоцільно

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловився про можливість відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. За його словами, зараз підстав для відставки глави МВС немає.

Про це йдеться в інтерв'ю очільника уряду для "Фокус".

Як зазначив Шмигаль, відставка Авакова є "найчастішим питанням" за рік його перебування на посаді прем'єра. Він додав, що недоцільно говорити про відставку Авакова, поки не завершилася реформа МВС.

"Неможливо за місяць набрати, наприклад, в карний розшук людей з вулиці. Можна прибрати окремих персон, але всіх поміняти одним махом - ні. Реформа - це зміна керівництва і ментальності в суспільстві. Після 2014 року це відбувається. Зараз у поліції зовсім інша реакція на кричущі випадки. Тому конкретних підстав, необхідних для відставки Арсена Авакова немає", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю Аваков назвав умову відставки з посади керівника МВС.

Додамо, минулого року на тлі протестів Аваков пропонував піти у відставку, проте президент Володимир Зеленський не погодився.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Арсен АваковДенис Шмигаль
Читайте також
Аваков про легалізацію марихуани: це дорога до більш важких наркотиків
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
Прогноз погоди