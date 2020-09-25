Шмигаль оголосив про початок зростання економіки України

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна вже пройшла кризу, вважає прем'єр-міністр

Падіння економіки України у другому кварталі 2020 року було не таким значним, як прогнозувалося раніше. Зростання економіки вже почалося.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка" у Львові.

"Ми очікуємо помірного зростання економіки, яке вже почалося", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що "Україна доволі впевнено пройшла кризу".

"Усі наші міжнародні партери дивуються, як так сталося, що у другому кварталі всі впали, в тому числі США більш ніж на 30%. Ми очікували падіння на 14%, отримали 11%. Проходимо спокійно", - сказав він.

Відзначимо, Державна служба статистики оприлюднила другу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2020 року. Згідно з уточненими даними, економіка скоротилася на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, проти першого кварталу року падіння склало 9,9%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%. За оцінкою Мінекономіки, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.