Шмигаль обговорив зі спікером Пелосі визнання Росії країною-спонсором тероризму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дениса Шмигаля.

Глава Уряду також з Пелосі розглянули шляхи конфіскації заморожених активів РФ на користь України. Шмигаль також подякував Конгресу за всебічну військову та технічну підтримку, фінансову допомогу та посилення санкцій.

Нагадаємо, що резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму в американський Сенат подали демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем. Росія може стати п'ятою країною в цьому списку.

Раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв. Перед голосуванням за постанову в Сенаті, спочатку її розгляне комітет у закордонних справах.

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