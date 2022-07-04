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Шмигаль назвав суму збитків, яких завдала Росія інфраструктурі України

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сума збитків, які завдала Росія інфраструктурі України внаслідок вторгнення, становить вже понад 100 млрд доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, станом на початок липня в Україні пошкоджено понад 1200 освітніх закладів, більше 200 лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій.

Наразі оцінку інфраструктурних збитків проводять Офіс президента, уряд та партнери з Київської школи економіки.

Прем'єр додав, що в Україні створили електронну карту, де фіксують всі збитки, завдані війною. Туди також вносять дані від громадян про зруйноване житло із застосунку "Дія".

"Партнери так само отримають доступ і побачать карту руйнувань. На основі цієї карти вони спільно з урядом, експертами та місцевою владою будуть готувати технічні проєкти відбудови, трансформації регіонів", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, що 4 та 5 липня у місті Лугано (Швейцарія) проходить конференція з питань відновлення України, в ході якої уряд представив план на 10 років.

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