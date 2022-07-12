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Шмигаль назвав терміни отримання 1 млрд євро допомоги від ЄС

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має отримати 1 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу до кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram.

Він зазначив, що уряд схвалив проект розпорядження для залучення цих коштів та уповноважив на підписання меморандуму міністра фінансів Сергія Марченка і голову Нацбанку Кирила Шевченка.

"Фінансова підтримка наших партнерів сьогодні є одним із чотирьох важелів нашої перемоги - поряд із санкціями, зброєю та євроінтеграцією. Макрофінансова допомога від ЄС допоможе підтримувати фінансову стабільність в нашій державі в умовах широкомасштабної агресії Росії", - написав він.

Окрім цього, Кабмін ухвалив постанову, що дозволить залучити до 200 млн євро на пільгових умовах від Італії. Кошти нададуть через адміністративний рахунок МВФ до загального фонду держбюджету для покриття видатків.

Нагадаємо, міністри фінансів країн ЄС остаточно погодили виділення Україні нового кредиту на 1 млрд євро. Кошти спрямують на забезпечення невідкладних бюджетних потреб.

При цьому серед країн ЄС немає згоди щодо надання Україні пакету допомоги на 9 млрд євро.

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Денис ШмигальЕвросоюз