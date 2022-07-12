Шмигаль назвав терміни отримання 1 млрд євро допомоги від ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Telegram .

Він зазначив, що уряд схвалив проект розпорядження для залучення цих коштів та уповноважив на підписання меморандуму міністра фінансів Сергія Марченка і голову Нацбанку Кирила Шевченка.

"Фінансова підтримка наших партнерів сьогодні є одним із чотирьох важелів нашої перемоги - поряд із санкціями, зброєю та євроінтеграцією. Макрофінансова допомога від ЄС допоможе підтримувати фінансову стабільність в нашій державі в умовах широкомасштабної агресії Росії", - написав він.

Окрім цього, Кабмін ухвалив постанову, що дозволить залучити до 200 млн євро на пільгових умовах від Італії. Кошти нададуть через адміністративний рахунок МВФ до загального фонду держбюджету для покриття видатків.