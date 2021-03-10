RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шмигаль назвав причини зростання цін на продукти та пальне

Автор: Олександр Білоус

Зростання цін на продукти та на пальне на початку 2021 року відбувається з об'єктивних причин. Але є і монопольні змови.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на каналі в Youtube.

Як зазначив Шмигаль, уряд у щоденному режимі аналізує дані про ціни на соціальні товари та ціни на продукти, які зростають найбільше.

"Вже зараз можу сказати: зростання відбувається і через об’єктивні фактори, але також ми фіксуємо спроби монопольних змов та маніпуляцій. Наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників та торгівельних мереж, говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни", - сказав він.

За його словами, те саме стосується і цін на бензин.

"Звичайно, є об’єктивний фактор, адже ціни на нафту зараз практично на дворічному максимумі. Водночас ми так само говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу щодо ліквідації нелегальних заправок. За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії. І я впевнений, що найближчим часом ми побачимо результат їх роботи", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.

Нагадаємо, в Україні активізують діяльність міжвідомчих робочих груп у галузях з метою боротьби з нелегальним обігом палива. Ці групи проводять щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів Україницены
Читайте також
Україна розпочала 2021 рік з падіння економіки
Уряд посилить боротьбу з нелегальним обігом пального: що планують зробити
Прогноз погоди