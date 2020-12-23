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Шмигаль назвав підприємства для приватизації у 2021 році

Автор: Олександр Білоус

Кабмін знову планує продати Одеський припортовий завод

Кабінет міністрів планує у 2021 році отримати від приватизації 12 млрд гривень. На продаж виставлять низку підприємств.

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Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

"Це п’ять теплоектроцентралей, три облнерго, завод "Більшовик", Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Президент-Готель", - сказав він.

Як зазначив Шмигаль, "приватизація - це серйозний удар по корупції та інтересах тих ділків, які звикли заробляти на державних підприємствах. У 2021 році ми хочемо, аби процес приватизації пришвидшився".

За його словами, "посли країн G7 так само підтримують уряд на шляху прозорої та вигідної для держави приватизації".

Відзначимо, в кінці березня приватизація великих підприємств в Україні була зупинена до стабілізації на фінансових ринках.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

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