Шмигаль назвав джерела коштів для відновлення України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав джерела коштів, завдяки яким буде здійснюватися післявоєнна відбудова України. Серед них арештовані та конфісковані активи Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника уряду під час телемарафону.
"Відбудову будемо починати у всіх містах України... Джерела різні. У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, також це державний бюджет України. Крім цього, ми працюємо над створенням міжнародного фонду. Ведемо переговори з міністрами фінансів G7", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України провела чергове засідання. Серед законопроектів, які розглядав парламент, був документ про признання Росії країною-агресором.
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