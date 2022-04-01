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Шмигаль назвав джерела коштів для відновлення України

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав джерела коштів, завдяки яким буде здійснюватися післявоєнна відбудова України. Серед них арештовані та конфісковані активи Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника уряду під час телемарафону.

"Відбудову будемо починати у всіх містах України... Джерела різні. У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, також це державний бюджет України. Крім цього, ми працюємо над створенням міжнародного фонду. Ведемо переговори з міністрами фінансів G7", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України провела чергове засідання. Серед законопроектів, які розглядав парламент, був документ про признання Росії країною-агресором.

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Війна Росії проти УкраїниУрядДенис Шмигаль