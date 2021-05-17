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Шмигаль назвав головну причину ініціативи щодо звільнення Степанова

Автор: РБК-Україна

Звільнення Максима Степанова - міністра охорони здоров'я - ініційовано у зв'язку з повільними темпами вакцинації від COVID і постійним перенесенням поставок. Подання про звільнення мають розглянути у Верховній раді завтра, 18 травня.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування.

За його словами, основною причиною подачі подання на Степанова стали незадовільні темпи вакцинації, а також ситуація з поставками вакцин. Він зазначив, що у президента щотижня проходили наради, на яких Степанов давав обіцянки з приводу термінів поставки вакцин.

"Але темпи свідчать про незадовільну роботу в розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я і міністра як менеджера", - додав прем'єр.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Степанова відправляють у відставку, і відповідне подання було подано до Верховної ради. Якщо завтра Рада підтримає його звільнення, то нового міністра охорони здоров'я можуть призначити 20 травня.

РБК-Україна в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів" писало, що Степанова планували відправити у відставку ще наприкінці квітня, але не наважилися, оскільки побоювалися, що Україна могла залишитися без міністра охорони здоров'я на кілька тижнів.

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Новини України звільненняМаксим СтепановДенис Шмигаль