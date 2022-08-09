Шмигаль назвав два головних пріоритети бюджету на 2023 рік

У державному бюджеті України на 2023 року пріоритетними будуть видатки на армію та безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд вже почав роботу над бюджетом на 2023 рік.
"Чітко визначаємо, що це буде бюджет військової економіки, де пріоритетом залишається армія і безпека. При цьому Кабінет міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами. Макроекономічна стабільність держави - це третій надважливий пріоритет", - зазначив він.
За його словами, в рамках держбюджету також планується створення Фонду оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.
Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, чи будуть урізати пенсії та інші важливі соціальні виплати в новому бюджеті.
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