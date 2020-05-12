Шмигаль і Меркель обговорили хід реформ в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході відеокімнати обговорили хід реформ в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nuernberger Blatt.

Як повідомляється, в ході відеоконференції сторони говорили про двосторонніх економічних відносинах, про хід реформ в Україні та про ситуацію з безпекою на сході України.

Меркель пообіцяла Шмигалю підтримку для продовження курсу реформ, особливо у сфері децентралізації, енергетики, реформування системи юстиції, а також у сфері боротьби з корупцією

Прем'єр зі свого боку запевнив, що уряд буде продовжувати курс на проведення реформ "у тісному погодженні з Європейським союзом і МВФ", - йдеться в повідомленні

Сторони також обговорили заходи з протидії пандемії коронавіруса. Меркель запевнила, що перевірить можливість підтримки України у боротьбі з пандемією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 травня відбудеться відеозустріч Дениса Шмигаля і Ангели Меркель. Повідомлялося, що в ході розмови вони обговорять питання подолання пандемії коронавіруса, двосторонніх німецько-українських відносин, продовження системних реформ, європейська інтеграція, яка є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України, а також питання енергетичного сектора.