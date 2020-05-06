Відео-зустріч Шмигаля і Меркель відбудеться 12 травня

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

В ході зустрічі прем'єр і канцлер обговорять двосторонні відносини двох країн

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і канцлер Німеччини Ангела Меркель проведуть відеозустріч у вівторок, 12 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Переговори Шмигаля з Меркель пройдуть в режимі відеоконференції в 12:00

Під час "віртуальної" зустрічі сторони обговорять питання подолання пандемії коронавіруса, двосторонніх німецько-українських відносин, продовження системних реформ, європейська інтеграція, яка є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України, а також питання енергетичного сектора

Крім того, прем'єр і канцлер обговорять ситуацію на Донбасі в контексті збереження санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, спочатку відео-конференція Шмигаля і Меркель повинна була відбутися 20 квітня. Проте пізніше стало відомо, що зустріч була перенесена з-за непередбачених невідкладних справ, що виникли у Меркель.

Крім того, наприкінці березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель. Під час розмови йшлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Європейського союзу і Світового банку.