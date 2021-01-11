Шмигаль про карантин в Україні: це не локдаун, в Європі жорсткіше обмеження

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні зараз діє жорсткий карантин, але не локдаун. У європейських країнах на період локдауна запроваджують більш жорсткі обмеження.

Про це прем'єр заявив під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським, передає прес-служба Офісу президента.

"Обмеження в Україні значно м'якше, ніж локдауны в європейських країнах, зокрема в багатьох державах введена комендантська година, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж два-три тижні і постійно триває", - наводить слова Шмигаля Офіс президента.

Прем'єр зазначив, що зараз в Україні працює транспорт, дозволена робота кіосків, продаються продукти харчування, побутова хімія.

"При карантинних обмежень в європейських країнах на прилавках продуктових магазинів не можуть бути товари інших груп, зокрема гігієнічні засоби, побутова хімія, одяг тощо", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який показав ефективний результат.

"Ми дозволили всім працювати протягом свят, усі підприємці мали можливість заробити", - додав прем'єр.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський доручив уряду в найкоротші терміни роз'яснити громадськості карантинні обмеження.

Нагадаємо, жорсткий карантин триватиме в Україні з 8 по 24 січня. На цей період буде обмежена діяльність певних сфер. Детальніше про те, що заборонено, а що ні на цей період - у матеріалі РБК-Україна.