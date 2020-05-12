Шмигаль ініціює перевірку видачі дозволів на підключення до енергосистеми

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ініціює створення робочої групи при Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища для розслідування факту видачі "Укренерго" дозволів на приєднання до енергомережі. Про це він заявив на засіданні комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКГ, передає РБК-Україна.

За словами прем'єра, цей факт став однією з причин кризи на енергетичному ринку.

"Готовий створити при міністерстві робочу групу, яка розбереться, як видавалося необмежену кількість дозволів на приєднання до енергосистеми, що призвело до таких перекосів, коли ми змушені входити в складні переговори (з інвесторами у відновлювану енергетику - ред.) і коли супердорога зелена енергетика витісняє дешеву атомну", - заявив він.

За його словами, він підтримує розвиток відновлюваної енергетики, але її ціна повинна знижуватися.

"Зелена енергетика - це дуже добре, і ми до неї прийдемо, але вона повинна бути дешевою", - заявив прем'єр.

Він також уточнив, що в четвер проведе зустріч з ключовими гравцями на ринку ВДЕ з тим, щоб обговорити умови домовленостей щодо подальшого розвитку галузі.

При цьому він не виключив, що будуть прийняті зміни до законодавства, що дозволяють генерації з відновлюваних джерел продавати свою електроенергію за прямими договорами.

Також він повідомив, що НЕК "Укренерго" буде дано доручення підготувати детальний звіт про стан справ щодо інтеграції в ENTSO-E.

"Нехай підготують звіт, де ми зараз знаходимося за тими процедурами та виконання завдань щодо приєднання до ENTSO-E. Заодно перевіримо і керованість компанії", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ольга Буславец закликала Державне бюро розслідувань (ДБР) та інші правоохоронні органи розслідувати діяльність або бездіяльність посадових осіб, які довели енергетичну галузь до фактичного банкрутства.