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Зеленський не виключає введення надзвичайного стану в Україні

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 22:46
Зеленський не виключає введення надзвичайного стану в Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зазначив, що "поки що ми не дійшли до цієї ситуації"

Президент України Володимир Зеленський не виключає введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус. Про це він заявив в ефірі "Свободи слова".

"Поки що ми не дійшли до цієї ситуації, але якщо це буде потрібно ми введемо надзвичайний стан", - заявив Зеленський.

Відзначимо, раніше джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомляло, що ОП з п'ятниці розглядає можливість введення надзвичайного стану в Україні, якщо це буде потрібно для нерозповсюдження коронавірусу COVID-19.

Як відомо, на даний момент в Україні в рамках боротьби з поширенням коронавірусу по всій країні введено карантин: закриті всі навчальні заклади, кіно, заборонені масові заходи.

Також з 16 березня в Україну заборонено в'їзд для іноземців, закриті 107 з 230 пунктів пропусків, а з 17 березня припиняється авіасполучення, залізничні і автобусні поїздки за кордон.

Крім того, найближчим часом такі обмежувальні заходи планують посилити. Зокрема, планується закрити метро, ​​внести обмеження в роботу громадського транспорту, заборонити міжміські перевезення пасажирів.

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