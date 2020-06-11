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Шмигаль про економіку України: колапсу немає

Новини » Економіка     11.06.2020 - 16:16
Шмигаль про економіку України: колапсу немає
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабмін очікує зростання економіки з третього кварталу

Українська економіка знаходиться в кризовій ситуації. При цьому колапсу в зв'язку з цим в країні немає.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд не бачить критичних загроз для економіки України в найближчі кілька місяців.

"Ми досить впевнено, не кажу оптимістично, але ми впевнено дивимося в реалізацію заходів економічних і бюджетних в цьому році. Ми не бачимо критичних загроз, які були б в серпні, вересні або в жовтні. Економіка стабільна. Ситуація складна, але якихось несподіванок, які зруйнують і приведуть до глобальної катастрофи немає. Є дуже складна кризова ситуація, але вона кризова і складна стабільно. Тому ми не бачимо сьогодні колапсу, або кінця світу, кінця економіки", - заявив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що зростання економіки очікується з третього кварталу.

"Ми маємо макропрогнози розвитку економіки України. Так само маємо прогноз від МВФ, ми з третього кварталу очікуємо зростання економіки. Тобто природно, що другий квартал провалено через карантину і коронакризиса", - сказав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін прогнозує падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році на рівні 4,8%.

До цього Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння економіки України на 0,5% - до 8,2%.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України экономический кризисэкономика УкраиныДенис Шмигаль
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