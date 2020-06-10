Уряд очікує більш помірного падіння економіки України, ніж МВФ

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд зберігає прогноз падіння на рівні 4,8% у 2020 році

Кабінет міністрів України прогнозує падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році на рівні 4,8%. Це майже у два рази менше, ніж прогноз Міжнародного валютного фонду - 8,2%.

Про це під час засідання уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Дійсно, МВФ має власні прогнозні розрахунки, і ми маємо власні, ми розраховуємо, що в цьому році падіння ВВП буде краще, ніж очікує МВФ", - повідомив Марченко.

Як нагадав міністр, у державному бюджеті закладено падіння ВВП України на 4,8%. "Є всі очікування, у нас є більш оптимістичний прогноз розвитку нашої економіки", - сказав він.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що поки що Україна рухається в межах урядового прогнозу.

Відзначимо, дані споживання електроенергії в Україні свідчать про падіння економіки України у квітні-червні більш ніж на 10%.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

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Автор: Олександр Білоус