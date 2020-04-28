Шмигаль: дорожнє будівництво дозволить створити 170 тис. робочих місць

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Робочі місця будуть створені за рахунок програми "Велике будівництво"

Дорожнє будівництво в Україні дозволить створити не менше 170 тис. нових робочих місць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль зазначив, уряд планує вкласти 100 млрд гривень тільки у дорожнє будівництво в цьому році.

"Це дозволить створити не менше 170 000 нових робочих місць, в тому числі в суміжних галузях", - підкреслив прем'єр.

За його словами, далі програма "Велике будівництво" буде розширена і на будівництво мостів, шкіл, дитячих садів і стадіонів, а також на реконструкцію понад 200 приймальних відділень в опорних лікарнях. При цьому третина всіх закладених коштів має піти в регіони вже в травні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українцям на період карантину будуть пропонувати роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень. Він також заявляв, що близько 170 тисяч робочих місць з'являться в ході "Великого будівництва" і ще близько 150 тисяч - у супутніх сферах.

Тим часом сьогодні стало відомо, що з початку карантину в Україні з'явилося понад 127 тис. безробітних. При цьому загалом на 28 квітня офіційно зареєстровано понад 430 тисяч безробітних.